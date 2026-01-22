Avvocata picchiata, al via a Milano il processo contro l'ex compagno

MILANO, 22 GEN - Con la costituzione delle parti civili, si è aperto a Milano il processo, in immediato, ad Alireza Roodsari, facoltoso imprenditore iraniano finito agli arresti domiciliari a settembre e dalla fine di novembre in carcere per via di un aggravamento della misura, con le accuse di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della sua ex, l'avvocata Solange Marchignoli, nota per aver difeso Azouz Marzouk, Nina Moric ed essere stata legale in altri casi che hanno avuto risonanza mediatica. La quinta sezione penale del Tribunale ha ammesso tra le parti civili, oltre all'avvocatessa, anche l'associazione Doppia Difesa. Le prossime udienze, per l'esame dei testi, sono state fissate per il 14 aprile, il 19 maggio e l'11 giugno prossimi.