Avvistati presunti droni all'aeroporto di Oslo, ritardi
OSLO, 06 OTT - Diversi voli hanno subito ritardi e altri hanno dovuto essere dirottati dopo l'avvistamento di presunti droni all'aeroporto di Gardemoen a Oslo, in Norvegia, nella notte. Lo riporta l'agenzia di stampa norvegese NTB. "Abbiamo ricevuto una segnalazione alle 00:16, quando un pilota di un aereo norvegese ha pensato di aver visto dei droni durante l'avvicinamento all'aeroporto", ha dichiarato a NTB il responsabile operativo Gisle Sveen del Distretto di Polizia Orientale. L'avvistamento non è stato verificato e non è possibile confermare se si trattasse di un drone, sottolinea la polizia.
