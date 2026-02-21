Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Avs riunisce a Roma 500 amministratori locali, meno armi e più welfare

AA

ROMA, 21 FEB - "Apriamo la seconda Conferenza nazionale delle elette e degli eletti di Alleanza Verdi e Sinistra con una certezza: il seme piantato un anno fa a Napoli è diventato una comunità viva". Lo ha detto Francesco Alemanni, nell'intervento introduttivo di Visione Comune, la seconda conferenza nazionale delle elette e degli eletti di Avs. "Siamo quasi 500 amministratrici e amministratori locali riuniti non per un passaggio formale, ma per rafforzare una rete che cresce nei territori. In un tempo segnato dalla personalizzazione del potere, noi affermiamo l'opposto: la politica è intelligenza collettiva, competenze, cooperazione". Al centro dell'intervento, Electa: "Non è solo un sito, ma un messaggio culturale. Una casa digitale dove si condividono strumenti e atti amministrativi. In pochi mesi 465 persone hanno animato la piattaforma, elaborando 165 mozioni, 60 ordini del giorno, 63 delibere di giunta, 36 delibere di consiglio e 25 interrogazioni. Un lavoro che ha già prodotto 25 iniziative reali. Electa non sostituisce la politica: la rende concreta". Alemanni ha ribadito le priorità di Avs: "Comunità energetiche rinnovabili per alleggerire le bollette; prevenzione e manutenzione contro il dissesto idrogeologico; giustizia sociale e dignità del lavoro, a partire dal salario minimo. Siamo contrari alle grandi opere sbagliate e vogliamo investire nella cura del territorio". In chiusura, un richiamo alla pace: "Di fronte ai venti di guerra, Avs sceglie un'economia di pace: meno armi, più welfare, conversione ecologica e futuro per le prossime generazioni".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario