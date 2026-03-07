Avs registra fuori sede come rappresentanti di lista, potranno votare

ROMA, 07 MAR - "A milioni di fuorisede la destra nel nostro Paese ha negato il diritto costituzionale al voto per il referendum. Perché tornare a casa per votare significa spendere centinaia di euro e giornate di viaggio. Una cosa impossibile per chi lavora, studia o si deve curare lontano dalla propria residenza. Una vergogna, firmata governo Meloni". Lo scrive sui social Nicola Fratoianni di Avs postando un video. "Per questo come Avs - prosegue l'esponente rossoverde - abbiamo deciso di permettere ai fuorisede di registrarsi come rappresentanti di lista per poter votare senza dover spendere cifre insostenibili e ore e ore di viaggio. Un dovere, civico e politico. La destra - conclude Fratoianni - nega il voto fuorisede, noi lo permettiamo. Ci si può registrare entro il 15 marzo come rappresentante di lista su votofuorisede.it per votare dove abiti. E il 22 e 23 marzo al referendum costituzionale votare No ai Pieni Poteri".