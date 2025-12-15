Aviano, documentario e ricerca per i 70 anni con la comunità Usa

UDINE, 15 DIC - Un documentario e una pubblicazione scientifica per raccontare settant'anni di convivenza tra Aviano e una delle più numerose comunità statunitensi in Italia. Il documentario è scritto e sarà diretto dai filmmakers Francesco Guazzoni e Alessandro Pasian e verrà realizzato nel corso del 2026 per arrivare in anteprima nella primavera del 2027 come anche la ricerca, curata dall'Università di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici, e coordinata dal professore di Geografia storica del Fvg Sergio Zilli. Il film ha già un titolo, "United States of Aviano. La faccia epica dell'America"; il volume non ancora ma si sa che sarà frutto di una ricerca accademica sul rapporto tra la comunità locale e quella americana indagando anche sull' evoluzione di un territorio che, da periferia pedemontana del Friuli, si è trasformato in una delle aree italiane più familiari ai modelli di vita statunitensi. Il progetto nel suo complesso si chiama "It's Aviano. Il Paese con la Base", ed è una una iniziativa "culturale biennale con caratteri di unicità", come lo ha definito il sindaco di Aviano Paolo Tassan-Zanin oggi, nel corso della conferenza stampa di presentazione. A 70 anni dall'attivazione ufficiale del campo aeronautico della Aviano Air Base e dalla convivenza con il contingente del 31°Stormo dell'aeronautica militare statunitense, il Comune di Aviano sceglie così di "specchiarsi" nella propria storia recente e contemporanea. In una nota il vicepresidente della Regione e assessore alla Cultura Mario Anzil ha sottolineato che l'avvio del progetto "It's Aviano. Il Paese con la Base" rappresenta un'occasione per rileggere con consapevolezza e orgoglio sette decenni di storia condivisa, evidenziando come la convivenza ra le due comunità abbia generato valore, sviluppo culturale ed economico e dato vita a un "gemellaggio territoriale" capace, attraverso il dialogo, di trasformare Aviano in una realtà unica nel panorama regionale.