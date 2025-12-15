Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Aviano, documentario e ricerca per i 70 anni con la comunità Usa

AA

UDINE, 15 DIC - Un documentario e una pubblicazione scientifica per raccontare settant'anni di convivenza tra Aviano e una delle più numerose comunità statunitensi in Italia. Il documentario è scritto e sarà diretto dai filmmakers Francesco Guazzoni e Alessandro Pasian e verrà realizzato nel corso del 2026 per arrivare in anteprima nella primavera del 2027 come anche la ricerca, curata dall'Università di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici, e coordinata dal professore di Geografia storica del Fvg Sergio Zilli. Il film ha già un titolo, "United States of Aviano. La faccia epica dell'America"; il volume non ancora ma si sa che sarà frutto di una ricerca accademica sul rapporto tra la comunità locale e quella americana indagando anche sull' evoluzione di un territorio che, da periferia pedemontana del Friuli, si è trasformato in una delle aree italiane più familiari ai modelli di vita statunitensi. Il progetto nel suo complesso si chiama "It's Aviano. Il Paese con la Base", ed è una una iniziativa "culturale biennale con caratteri di unicità", come lo ha definito il sindaco di Aviano Paolo Tassan-Zanin oggi, nel corso della conferenza stampa di presentazione. A 70 anni dall'attivazione ufficiale del campo aeronautico della Aviano Air Base e dalla convivenza con il contingente del 31°Stormo dell'aeronautica militare statunitense, il Comune di Aviano sceglie così di "specchiarsi" nella propria storia recente e contemporanea. In una nota il vicepresidente della Regione e assessore alla Cultura Mario Anzil ha sottolineato che l'avvio del progetto "It's Aviano. Il Paese con la Base" rappresenta un'occasione per rileggere con consapevolezza e orgoglio sette decenni di storia condivisa, evidenziando come la convivenza ra le due comunità abbia generato valore, sviluppo culturale ed economico e dato vita a un "gemellaggio territoriale" capace, attraverso il dialogo, di trasformare Aviano in una realtà unica nel panorama regionale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
UDINE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario