Autostrada in tilt nel nodo di Savona, 13 chilometri di coda

GENOVA, 24 MAR - Otto chilometri di coda sono segnalati in A10 tra Feglino e Savona in direzione Savona a causa del traffico intenso per il rientro domenicale, altri 5 chilometri di coda sono segnalati nella stessa tratta tra Borghetto e Finale Ligure a causa di lavori. Lo comunica Autofiori. Tre chilometri di coda sono segnalati in A10 tra Bordighera e la barriera del confine di Stato in direzione Francia a causa del traffico intenso. Lungo l'A6 Torino-Savona segnalati rallentamenti tra il bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino a causa di lavori.