Autorità ucraine, 'un morto e tre feriti negli attacchi su Kiev'

ROMA, 24 GEN - Una persona morta e tre gravemente ferite è il bilancio, al momento, dell'attacco russo sferrato nella notte sulla capitale ucraina Kiev. E' quanto riporta la Ukrainska Pravda citando più fonti. L'attacco è stato portato con droni e missili balistici, su tre aree. Nella città è stata udita una serie di potenti esplosioni. Nei distretti di Desnyanskyi e Holosiivskyi, sono stati segnalati edifici non residenziali colpiti. Nel distretto di Solomyanskyi è stato colpito un edificio per uffici di 6 piani. Nel distretto di Dnipro, un camion di carburante è andato in fiamme nel parcheggio a causa della caduta di detriti. Nella notte i medici hanno ricoverato due vittime in gravi condizioni nel distretto di Holosiivskyi. Nel distretto di Darnytsia, un attacco russo ha danneggiato una struttura medica privata. Le finestre sono state danneggiate e si sa che c'è un ferito", ha riferito Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città e una persona è stata segnalata morta e tre ferite.