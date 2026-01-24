Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Autorità ucraine, 'un morto e tre feriti negli attacchi su Kiev'

AA

ROMA, 24 GEN - Una persona morta e tre gravemente ferite è il bilancio, al momento, dell'attacco russo sferrato nella notte sulla capitale ucraina Kiev. E' quanto riporta la Ukrainska Pravda citando più fonti. L'attacco è stato portato con droni e missili balistici, su tre aree. Nella città è stata udita una serie di potenti esplosioni. Nei distretti di Desnyanskyi e Holosiivskyi, sono stati segnalati edifici non residenziali colpiti. Nel distretto di Solomyanskyi è stato colpito un edificio per uffici di 6 piani. Nel distretto di Dnipro, un camion di carburante è andato in fiamme nel parcheggio a causa della caduta di detriti. Nella notte i medici hanno ricoverato due vittime in gravi condizioni nel distretto di Holosiivskyi. Nel distretto di Darnytsia, un attacco russo ha danneggiato una struttura medica privata. Le finestre sono state danneggiate e si sa che c'è un ferito", ha riferito Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città e una persona è stata segnalata morta e tre ferite.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario