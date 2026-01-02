Giornale di Brescia
Autorità svizzere, 'tra i feriti 80-100 sono in condizioni critiche'

ROMA, 02 GEN - Tra i 115 feriti nell'incendio di Crans-Montana, in Svizzera, "80-100 persone sono in condizioni critiche" Lo ha detto il capo del dipartimento della sicurezza del Canton Vallese, Stéphane Ganzer, alla radio francese Rtl, lasciando intendere che il bilancio potrebbe ancora aggravarsi. "Delle centinaia di persone ricoverate negli ospedali - ha aggiunto - molte non sono state ancora identificate".

ROMA

