Autopsia, Sharon Verzeni uccisa in strada con 4 coltellate

BERGAMO, 01 AGO - È stata uccisa con quattro coltellate, tre delle quali mortali e inferte con una lama di grosse dimensioni. Sono questi i primi dettagli emersi dall'autopsia sul corpo di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa a Terno d'Isola. L'esame è stato eseguito dal medico legale Marco Marchesi ed è durato circa due ore. Non erano presenti consulenti di parte nominati dalla famiglia. Sul corpo non ci sono segni di difesa: probabilmente la donna è stata colta di sorpresa e ferita mortalmente. La Procura di Bergamo ha rilasciato il nulla osta per la sepoltura.