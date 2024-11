Autonomia: Roberti, 'brutto risveglio per i ricorrenti'

CAMPOBASSO, 14 NOV - "Partiamo da una certezza: la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge sull'autonomia differenziata delle regioni ordinarie, ritenendo illegittime soltanto alcune disposizioni e rimandando al Parlamento, nell'esercizio della sua discrezionalità, di rivedere quelle parti al fine di assicurare la piena operatività della legge". Così, interpellato dall'ANSA, il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti (centrodestra). "Si tratta, dunque, di un primo passo verso la riforma e, sicuramente, l'organo legislativo saprà apportare i giusti correttivi, anche ascoltando le istanze delle Regioni. Un brutto risveglio per i ricorrenti - le parole del governatore - che già cantavano vittoria. Al contrario, con un lavoro certosino e in collaborazione con le Regioni, la maggioranza di Governo sarà in grado di rifinire la legge costituzionale".