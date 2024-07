Autonomia: A.Fontana, anomalo un referendum sulla Costituzione

MILANO, 08 LUG - Un referendum sull'autonomia "non ci preoccupa minimamente" ma comunque "chiederemo, capiremo e cercheremo di vedere su che cosa possono chiedere un referendum perché il merito di questa riforma sta nella Costituzione e credere che si possa chiedere un referendum sulla Costituzione mi sembra abbastanza anomalo": così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un appuntamento a Palazzo Lombardia. "La legge Calderoli - ha aggiunto Fontana - è soltanto una legge procedurale che ha aggiunto passaggi davanti al Parlamento per salvaguardare la figura e il ruolo del parlamento. Sinceramente loro avevano approvato delle cose molto più spicce, sbrigative, perché l'accordo Bressa-Bonaccini prevedeva un solo passaggio in Parlamento, non parlava dei Lep", per cui "dovrebbero dirci grazie perché abbiamo migliorato il lavoro che avevano malfatto".