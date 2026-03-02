Autobus travolge una moto in centro a Milano, 4 feriti

MILANO, 02 MAR - Un incidente stradale che vede coinvolto un mezzo pubblico si è verificato stamani in centro a Milano. Quattro i feriti, nessuno dei quali sarebbe in gravi condizioni. E' accaduto in via Senato dove un autobus ha investito una moto. Ferito il motociclista, due passeggere e il conducente, tutti finiti in ospedale. Secondo alcuni testimoni il bus avrebbe scartato per evitare un'auto. Sul posto gli agenti della Polizia locale.