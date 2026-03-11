Giornale di Brescia
Autobus a fuoco in Svizzera, polizia Friburgo 'nessun italiano'

AOSTA, 11 MAR - Non risultano italiani coinvolti tra le vittime nell'incendio di un autobus divampato ieri vicino a Berna. Lo ha confermato poco fa il comandante della polizia di Friburgo, interpellato dall'ambasciata italiana in Svizzera. Tra le 6 vittime vi sono 4 svizzeri, 1 portoghese e un kosovaro. La causa dell'incendio - riferisce l'autorità di polizia cantonale - è da ricondurre unicamente al gesto suicida di un passeggero, senza alcuna matrice confessionale o eversiva.

AOSTA

