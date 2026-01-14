Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Auto, Toyota resta leader mondiale per il sesto anno di fila

AA

TOKYO, 14 GEN - Toyota conferma la leadership mondiale nel 2025, mantenendo il primato di costruttore automobilistico con i maggiori volumi di vendita per il sesto anno consecutivo. Secondo i dati diffusi dall'Associazione europea dei costruttori di automobili, tra gennaio e novembre la casa auto giapponese ha immatricolato 10,32 milioni di veicoli a livello globale, mentre il principale rivale, il gruppo tedesco Volkswagen, ha venduto 8,98 milioni di unità nei 12 mesi del 2025, con un calo dello 0,5% rispetto all'anno precedente - ben al di sotto del volume parziale di Toyota. Il rallentamento di Volkswagen si spiega in gran parte con le difficoltà nei mercati chiave, spiega il rapporto: in Cina, principale sbocco commerciale, le consegne sono scese dell'8%, attestandosi a circa 2,69 milioni di auto, schiacciate dalla crescente concorrenza dei produttori locali, sempre più competitivi su tecnologia ed efficienza. Negli Stati Uniti, l'impatto è stato aggravato dalle misure tariffarie rilanciate dall'amministrazione Donald Trump, che hanno provocato un calo delle vendite del 10,4%. Dal canto suo, Toyota mantiene la corona dal 2020, grazie anche all'inclusione nei propri dati consolidati delle controllate Daihatsu Motor, specializzata in city car, e Hino Motors, leader nei veicoli commerciali leggeri e pesanti. Una strategia tra ibrido ed elettrico, meno dipendente dai veicoli full-electric rispetto ai rivali europei, che secondo gli analisti del settore sembra continuare a pagare in un contesto globale ancora frammentato per infrastrutture, politiche industriali e preferenze dei consumatori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TOKYO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario