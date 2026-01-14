Auto, Toyota resta leader mondiale per il sesto anno di fila

TOKYO, 14 GEN - Toyota conferma la leadership mondiale nel 2025, mantenendo il primato di costruttore automobilistico con i maggiori volumi di vendita per il sesto anno consecutivo. Secondo i dati diffusi dall'Associazione europea dei costruttori di automobili, tra gennaio e novembre la casa auto giapponese ha immatricolato 10,32 milioni di veicoli a livello globale, mentre il principale rivale, il gruppo tedesco Volkswagen, ha venduto 8,98 milioni di unità nei 12 mesi del 2025, con un calo dello 0,5% rispetto all'anno precedente - ben al di sotto del volume parziale di Toyota. Il rallentamento di Volkswagen si spiega in gran parte con le difficoltà nei mercati chiave, spiega il rapporto: in Cina, principale sbocco commerciale, le consegne sono scese dell'8%, attestandosi a circa 2,69 milioni di auto, schiacciate dalla crescente concorrenza dei produttori locali, sempre più competitivi su tecnologia ed efficienza. Negli Stati Uniti, l'impatto è stato aggravato dalle misure tariffarie rilanciate dall'amministrazione Donald Trump, che hanno provocato un calo delle vendite del 10,4%. Dal canto suo, Toyota mantiene la corona dal 2020, grazie anche all'inclusione nei propri dati consolidati delle controllate Daihatsu Motor, specializzata in city car, e Hino Motors, leader nei veicoli commerciali leggeri e pesanti. Una strategia tra ibrido ed elettrico, meno dipendente dai veicoli full-electric rispetto ai rivali europei, che secondo gli analisti del settore sembra continuare a pagare in un contesto globale ancora frammentato per infrastrutture, politiche industriali e preferenze dei consumatori.