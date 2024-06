Auto tampona Tir lungo la A4, morta una giovane donna

VENEZIA, JUN 20 - Una giovane donna è morta e un uomo è rimasto ferito in un incidente avvenuto poco dopo le 22.00 di ieri sera tra un'automobile e un mezzo pesante sull'autostrada A4 in direzione Trieste, poco dopo l'area di servizio Arino Est nel comune di Dolo (Venezia). La vettura su cui i due viaggiavano, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Venezia, ha tamponato violentemente l'autoarticolato che li precedeva, il cui conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti, oltre alla Polstrada, il Suem 118, i vigili del fuoco e il personale di Cav-Concessioni Autostradali Venete, con gli ausiliari della viabilità. Il centro operativo di Cav ha disposto la chiusura della carreggiata, con uscita consigliata a Padova Est. L'autostrada è stata riaperta intorno a mezzanotte e mezza, con il traffico che ha ripreso a scorrere prima su due e poi su tre corsie di marcia.