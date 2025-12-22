Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Auto sulla folla di una parata natalizia in Olanda, almeno 9 feriti

AA

ROMA, 22 DIC - Un'auto ha investito un gruppo di persone durante una parata natalizia di luci a Nunspeet, località ad este di Amsterdam, provocando diversi feriti. La polizia locale descrive l'episodio come "grave" ma afferma che "non sembra frutto di un atto volontario", lasciando intendere che si tratti dunque di un incidente. Le autorità confermano inoltre che i feriti sono nove di cui tre in gravi condizioni. Sull'episodio proseguono le indagini. Diverse ambulanze ed elicotteri dei servizi di emergenza sono accorsi sul posto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario