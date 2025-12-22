Auto sulla folla di una parata natalizia in Olanda, almeno 9 feriti

ROMA, 22 DIC - Un'auto ha investito un gruppo di persone durante una parata natalizia di luci a Nunspeet, località ad este di Amsterdam, provocando diversi feriti. La polizia locale descrive l'episodio come "grave" ma afferma che "non sembra frutto di un atto volontario", lasciando intendere che si tratti dunque di un incidente. Le autorità confermano inoltre che i feriti sono nove di cui tre in gravi condizioni. Sull'episodio proseguono le indagini. Diverse ambulanze ed elicotteri dei servizi di emergenza sono accorsi sul posto.