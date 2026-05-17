ROMA, 17 MAG - Tre persone sono morte dopo che un veicolo ha investito dei pedoni a Oakland, in California, nelle ultime ore secondo quanto riferito dai vigili del fuoco citati dalla ABC. L'autista e diverse altre persone sono rimaste ferite. Il veicolo ha investito sia auto che pedoni vicino ad un incrocio, intorno alle alle 8.15 di questa mattina in Italia, quando a Oakland erano ancora le 23.15 di sabato. Tre dei feriti sono stati trasportati in ospedale, due dei quali in condizioni critiche.
Auto su pedoni in California, 3 morti a Oakland
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...