Auto sommersa dall'acqua sulle sponde del Tevere, verifiche

ROMA, 05 GEN - Verifiche in corso al centro di Roma per un'auto sommersa dall'acqua, a causa del livello che si è innalzato per le piogge, sulla sponda del fiume Tevere, all'altezza del ponte Margherita. Sul posto i carabinieri della stazione Prati. Secondo quanto si apprende, all'arrivo dei militari i tergicristalli del veicolo erano in funzione ma nell'abitacolo al momento non è stato trovato nessuno.

ROMA

