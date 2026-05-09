Auto si schianta contro un muro: muore 24enne, gravi altri due ragazzi

BOSCOREALE, 09 MAG - È di un morto e due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale verificatosi la scorsa notte a Boscoreale nel Napoletano. A perdere la vita è stato Giuseppe Vangone, residente a Torre Annunziata, che avrebbe compiuto 25 anni il prossimo 2 luglio. Stando a quanto accertato dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, che attorno alle 4 sono intervenuti nella zona di via Settetermini per la segnalazione di un sinistro stradale, una Fiat Panda con a bordo tre ragazzi sarebbe andata a sbattere - per cause in corso di accertamento - contro un muro in maniera violenta. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, per Vangone non c'era già più nulla da fare. Gli altri occupanti, rispettivamente di 22 e 20 anni, sempre di Torre Annunziata, erano invece ancora in vita, anche se gravi. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il 22enne è stato trasferito in prognosi riservata all'ospedale del Mare, mentre il 20enne è stato portato al San Leonardo di Castellammare di Stabia. Anche quest'ultimo è in prognosi riservata. La salma del 24enne è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Castellammare di Stabia in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria.