Auto si ribalta sulla tangenziale di Novara, gravi madre e figlia 12enne

TORINO, 10 MAG - Una donna di 48 anni e la figlia dodicenne sono state ricoverate in prognosi riservata all'ospedale di Novara a seguito di un incidente stradale. In base a una prima ricostruzione, l'auto condotta dalla donna, una Opel Corsa, si è ribaltata autonomamente mentre percorreva la tangenziale di Novara, in direzione di Vercelli. A bordo anche altre due bambine, di dieci e otto anni, le cui condizioni non preoccupano. L'incidente è avvenuto intorno alle 18. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e due auto medicalizzate, oltre alla polizia locale di Novara, che si occupa degli accertamenti.