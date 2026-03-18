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Auto si ribalta in un torrente nel Reggino, salvate due persone

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REGGIO CALABRIA, 18 MAR - I carabinieri hanno salvato due persone rimaste intrappolate in un'auto che tentava di attraversare il torrente Sant'Agata, in località Cataforio, nel Reggino. La macchina, secondo quanto ricostruito dai militari, è uscita di strada ribaltandosi e rimanendo parzialmente sommersa. Alcuni presenti hanno quindi dato l'allarme a cui è seguito l'intervento immediato dei carabinieri della Stazione locale. Per raggiungere i due passeggeri rimasti intrappolati i militari hanno utilizzato un mezzo pesante, presente in zona. Utilizzando una corda hanno quindi estratto i due passeggeri dall'abitacolo, mettendoli in salvo.

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