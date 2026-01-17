Auto si ribalta in A10, quattro feriti di cui uno grave

Incidente stradale in A10, tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7. Il conducente di un'auto, all'uscita della galleria Coronata, ha perso il controllo e ha finito la corsa con la macchina ribaltata e incastrata nel guard rail. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre quattro passeggeri e affidarli al personale del 118, arrivato con l'automedica. I feriti sono stati trasportati all'ospedale San Martino e al Villa Scassi, in codice giallo e uno in codice rosso. Sul posto anche la polizia stradale per le indagini.