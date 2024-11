Auto sbanda ed è trafitta da guard rail, morta una ventenne

Il luogo dell'incidente stradale in cui la notte scorsa, a Cantiano (Pesaro Urbino), ha perso la vita un ventisettenne di Gubbio (Perugia), Francesco Rampini, 24 settembre 2012. L'incidente e' avvenuto verso le 4:30 lungo la Sp 452. Il ventisettenne viaggiava a bordo di un'auto Bmw 320D condotta da un amico, con il quale stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in un locale della costa adriatica. Per cause al vaglio dei carabinieri di Fano, la vettura è uscita di strada all'uscita da una curva, ed è andata a schiantarsi contro il guard rail. Rampini è morto sul colpo, mentre l'amico, ferito in modo non grave, è stato ricoverato in ospedale a Gubbio. ANSA/ CARABINIERI DI FANO +++ NO SALES - EDITORIAL USE ONLY +++