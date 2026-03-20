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Auto sbanda e sbatte su guardrail, bilancio è di un morto e un ferito

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ROCCELLA IONICA, 20 MAR - E' di un morto ed un ferito grave l'incidente verificatosi stasera sulla statale 106 alla periferia sud di Roccella Ionica (Reggio Calabria). Contrariamente a quanto era stato riferito in un primo momento, uno degli occupanti della vettura che ha sbandato sbattendo più volte contro il guardrail, è rimasto ferito in maniera molto grave e dopo le prime cure è stato trasportato nell'ospedale di Catanzaro. Lui e la vittima, Renato Fantò, di 41 anni, originario di Caulonia ma residente a Marina di Gioiosa Ionica, viaggiavano su una Golf che improvvisamente, forse a causa della pioggia che ha reso viscido l'asfalto, è sbandata sbattendo più volte violentemente contro le barriere protettive ai lati della carreggiata. I due sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e Fantò è morto sul colpo. L'altro occupante è stato soccorso e portato prima nell'ospedale di Locri e adesso in quello di Catanzaro. Secondo quanto si è appreso le sue condizioni sono gravissime.

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