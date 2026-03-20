Auto sbanda e sbatte contro guardrail, due vittime nel reggino

ROCCELLA IONICA, 20 MAR - Due uomini sono morti stasera in un incidete sulla Strada statale 106 alla periferia sud di Roccella Ionica (Reggio Calabria). Le vittime avevano 41 e 49 anni. I due, secondo i primi accertamenti compiuti dalla Polizia stradale di Siderno e dai carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica, si trovavano a bordo di una Golf quando all'improvviso la vettura, forse a causa del manto stradale bagnato dalla pioggia, è sbandata. Dopo un lungo testacoda, l'auto è andata a sbattere violentemente e più volte contro le barriere protettive poste ai lati della carreggiata. Nei violentissimi impatti le due persone che si trovavano in macchina sono state sbalzate fuori dall'abitacolo. Uno dei due occupanti, nonostante l'intervento del personale sanitario del 118, è deceduto poco dopo lo scontro, mentre il secondo passeggero è morto dopo il ricovero all'ospedale di Locri. Sul luogo della tragedia hanno operato anche squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. La Statale 106 è rimasta bloccata temporaneamente per consentire i soccorso e si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia. La Procura di Locri ha disposto il sequestro dell'auto sulla quale viaggiavano le due vittime.