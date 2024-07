Auto investe cerbiatto nei pressi del casello A14 a Civitanova

+++ FOTO E NOTIZIA DEL 2008 +++ 20080809 - ABRUZZO - HUM " Non toccate i cerbiatti " : è il monito lanciato dallo staff del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ai visitatori più sprovveduti. Gli amanti degli animali sono preoccupati per la sorte dei cuccioli di cervo spesso lasciati dalla mamma in un luogo nascosto e portati via dai turisti che pensano di aiutarli a salvarsi da un abbandono.In primavera inoltrata la femmina del cervo partorisce. I cuccioli nascono indifesi, immobili e inodore, un meccanismo messo a punto dalla straordinaria macchina della natura per renderli " invisibili " ai predatori. Ma proprio questa assenza di qualsiasi odore può rivelarsi fatale per il cerbiatto. Capita infatti che la mamma lasci provvisoriamente il piccolo cervo per andare a mangiare, senza aver fatto i conti però con la presenza dell'uomo. ANSA/ MONTANI - PERCOSSI