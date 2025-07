Auto in fiamme sull'A7, traffico bloccato e code

GENOVA, 23 LUG - Un'auto ha preso fuoco sull'autostrada A7 Milano-Genova tra il bivio con la A12 Genova-Sestri levante e il bivio con la A10 Genova-Savona in direzione Genova provocando 3 chilometri di coda sull'A7 e 6 chilometri di coda sull'A12. Lo comunica la società concessionaria Autostrade per l'Italia segnalando che nella tratta il traffico è bloccato. Illesi gli occupanti dell'autovettura. Chi viaggia sull'A7 in direzione di Genova deve uscire a Genova Bolzaneto per poi rientrare in autostrada a Genova Ovest. Chi viaggia in direzione Genova deve uscire a Genova Est e rientrare in autostrada a Genova Ovest. L'uscita dell'A12 consigliata provenendo da Livorno è Genova Est. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Aspi.