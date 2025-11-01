Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Auto fuori strada nella notte, muore il conducente 47enne

AA

ESPERIA, 01 NOV - Incidente stradale mortale durante la notte sulla Strada Provinciale 179 'Badia' nel tratto che attraversa il Km 6 nel territorio del Comune di Esperi (Frosinone). Qui, intorno alle 1.15, all'altezza di una curva una Fiat Panda è uscita di strada e si è ribaltata più volte. Al volante c'era Davide Gerardi, 47 anni, che abita a poca distanza: viaggiava solo e nell'incidente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118. Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire le cause: se il conducente abbia avuto un malore improvviso, se abbia urtato uno dei cinghiali che affollano la zona, se abbia commesso un errore nell'affrontare la curva. Al termine delle verifiche, i carabinieri hanno informato la Procura della repubblica di Cassino e la salma è già stata restituita ai familiari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ESPERIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario