Auto fuori strada nella notte, muore il conducente 47enne

ESPERIA, 01 NOV - Incidente stradale mortale durante la notte sulla Strada Provinciale 179 'Badia' nel tratto che attraversa il Km 6 nel territorio del Comune di Esperi (Frosinone). Qui, intorno alle 1.15, all'altezza di una curva una Fiat Panda è uscita di strada e si è ribaltata più volte. Al volante c'era Davide Gerardi, 47 anni, che abita a poca distanza: viaggiava solo e nell'incidente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118. Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire le cause: se il conducente abbia avuto un malore improvviso, se abbia urtato uno dei cinghiali che affollano la zona, se abbia commesso un errore nell'affrontare la curva. Al termine delle verifiche, i carabinieri hanno informato la Procura della repubblica di Cassino e la salma è già stata restituita ai familiari.