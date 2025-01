Auto fuori strada nel Foggiano, muore un 57enne

SAN SEVERO, 10 GEN - Un 57enne è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio alla periferia di San Severo, nel Foggiano. Stando alle prime informazioni, l'uomo ha perso il controllo dell'autovettura che guidava, che è finita fuori strada e si è ribaltata. Sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco e sanitari del 118. Per l'uomo non c'era più nulla da fare.