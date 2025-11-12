Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Auto fuori strada nel Brindisino, muore un 20enne

AA

BRINDISI, 12 NOV - Un 20enne è morto in un incidente stradale che si è verificato nella notte nel Brindisino, tra San Vito dei Normanni e Mesagne. Il giovane era alla guida di una Fiat 500 Abarth. Per cause in corso di accertamento dei carabinieri il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, con l'auto che ha impattato contro il muro perimetrale di una villa. Vano è stato ogni tentativo dei soccorritori di rianimare il 20enne. Sul posto si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Nella notte altri due incidenti si sono verificati in provincia di Brindisi, ma non ci sono feriti gravi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRINDISI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario