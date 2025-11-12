Auto fuori strada nel Brindisino, muore un 20enne
BRINDISI, 12 NOV - Un 20enne è morto in un incidente stradale che si è verificato nella notte nel Brindisino, tra San Vito dei Normanni e Mesagne. Il giovane era alla guida di una Fiat 500 Abarth. Per cause in corso di accertamento dei carabinieri il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, con l'auto che ha impattato contro il muro perimetrale di una villa. Vano è stato ogni tentativo dei soccorritori di rianimare il 20enne. Sul posto si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Nella notte altri due incidenti si sono verificati in provincia di Brindisi, ma non ci sono feriti gravi.
