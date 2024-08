Auto fuori strada in Molise, muore conducente, feriti i 3 figli

SESTO CAMPANO, 12 AGO - Perde il controllo dell'auto che finisce fuori strada, contro un muretto, lui muore poco dopo, miracolosamente salvi, anche se feriti, i tre figli, tutti minorenni. E' accaduto nel pomeriggio nel territorio di Sesto Campano (Isernia), sulla strada statale 85 Venafrana. I Carabinieri, sul posto insieme alle ambulanze del 118 Molise, arrivate da Venafro (Isernia) e da Isernia, e ai Vigili del Fuoco, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. I pompieri hanno estratto il conducente dell'auto, incastrato nelle lamiere, ma il soccorso, sia pur tempestivo, per lui è stato inutile. Le ambulanze hanno condotto i tre ragazzini all'ospedale Veneziale di Isernia. Non hanno riportato lesioni gravi, ma sono sotto stretto controllo medico. La Statale è rimasta parzialmente chiusa per parte del pomeriggio.