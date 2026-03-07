Auto fuori controllo investe 5 giovani, lievi contusioni

CODROIPO, 07 MAR - Un cittadino ucraino, alla guida di un'auto, ha investito cinque pedoni dopo aver perso il controllo del mezzo. E' avvenuto in via Italia, a Codroipo (Udine), la scorsa notte, poco prima delle 2, nei pressi di un negozio di telefonia, per cause ancora in corso di accertamento. I cinque giovani coinvolti hanno riportato lesioni lievi. Trasportati per accertamenti negli ospedali di Udine e di San Vito al Tagliamento (Pordenone), sono stati medicati e dimessi poco dopo. Dopo l'impatto il conducente si è allontanato dal luogo dell'incidente senza fermarsi a prestare soccorso. Ma grazie alle informazioni raccolte sul posto, i carabinieri sono riusciti a risalire alla sua identità e lo hanno rintracciato, poco dopo, nella sua abitazione, non molto distante dal luogo dell'investimento. E' stato denunciato per omissione di soccorso. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.