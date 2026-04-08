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Auto dei carabinieri tamponata, feriti due militari

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CHIETI, 08 APR - Due carabinieri sono rimasti feriti dopo che la loro auto è stata tamponata violentemente. L'incidente si è verificato in serata lungo la fondo valle Alento, l'arteria che collega Chieti e Francavilla al Mare, all'altezza del territorio del Comune di Ripa Teatina. I due militari nel nucleo radiomobile della Compagnia di Chieti erano sulla Alfa Giulia di servizio che procedeva in direzione di Francavilla al Mare e all'uscita da una curva è stata tamponata incidentalmente da una Volkswagen Golf. L'impatto è stato talmente violento che l'auto dei militari, che procedeva a velocità moderata, è stata sollevata e si è ribaltata due volte. I due carabinieri sono stati soccorsi dal 118 e portati al policlinico di Chieti: uno dei due ha riportato un trauma cranico, ha un taglio, è stato sottoposto a Tac e non ha fratture. L'altro carabiniere ha dolori agli arti e viene sottoposto ad accertamenti. Le condizioni di entrambi non sembrano gravi. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Sulla strada vige un limite di velocità compreso fra 50 e 70 chilometri.

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