Auto contro una chiesa, 30enne muore nel Bolognese

BOLOGNA, 27 OTT - Un uomo di 30 anni è morto in un incidente stradale a Lovoleto di Granarolo Emilia, in provincia di Bologna. E' successo intorno alle sei del mattino: sono intervenuti 118, carabinieri e vigili del fuoco. Anas ha provvisoriamente chiuso un tratto della Statale Porrettan in corrispondenza del km 106,500. L'automobilista avrebbe perso il controllo finendo fuori strada e impattando contro un antico oratorio a lato della carreggiata. L'edificio ha subito gravi danni. La strada è stata chiusa per la messa in sicurezza.