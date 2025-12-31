Auto contro un albero per evitare un cinghiale, un morto e un ferito

BOTTIDA, 01 GEN - Un uomo di 36 anni, Marco Boninu di Illorai, è morto questa notte in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale 84, nei pressi di Bottidda, nel Nord Sardegna. Un secondo uomo, anche lui 30enne, è rimasto leggermente ferito. Secondo i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Bono, il guidatore della Panda ha cercato di evitare un cinghiale che ha attraversato la strada, l'auto si è ribaltata più volte, è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. I vigili del fuoco di Bono hanno estratto Boninu dall'auto ancora vivo, ma l'uomo è morto poco dopo fra le braccia dei soccorritori del 118.