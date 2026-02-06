Auto contro un albero, morti due ventenni a Saronno, nel Varesotto

VARESE, 06 FEB - Un 22enne e un 24enne sono morti in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in viale Europa a Saronno, in provincia di Varese. Secondo la prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'Audi sulla quale i due giovani si stavano spostando è uscita di strada, per cause da accertare, e si è schiantata contro un albero. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio. Sul posto Areu ha inviato un'ambulanza della Croce Rossa di Saronno e due automediche. Per i due ventenni non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno messo l'area in sicurezza e i militari sono ancora al lavoro per accertare l'esatta dinamica dello scontro.