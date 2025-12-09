Giornale di Brescia
Auto contro corriera, morto automobilista, feriti studenti

MANIAGO, 09 DIC - Un automobilista morto e alcuni ragazzi feriti ma in modo lieve. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7 sulla Sr464 a Maniago (Pordenone) dove un'auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano studenti e qualche pendolare. Nell'urto è morto all'istante il conducente dell'auto e sono rimasti feriti forse 5 o 6 ragazzi, tutti portati con le ambulanze del Sores all'ospedale di Pordenone. Sul posto stanno operando anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco che stanno liberando l'autista dell' autobus rimasto incastrato tra le lamiere.

