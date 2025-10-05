Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Auto contro albero nel Viterbese, un morto e un ferito grave

AA

ROMA, 05 OTT - Una donna di 46 anni è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto intorno alle 23 al chilometro 13 della strada nepesina vicino Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Da quanto appreso la donna stava viaggiando in macchina con il marito 50enne, quando il veicolo per cause da accertare è finito fuori strada schiantandosi contro un albero. A seguito dell'urto la donna è deceduta sul colpo, mentre il marito è rimasto gravemente ferito. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario