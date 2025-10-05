Auto contro albero nel Viterbese, un morto e un ferito grave

ROMA, 05 OTT - Una donna di 46 anni è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto intorno alle 23 al chilometro 13 della strada nepesina vicino Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Da quanto appreso la donna stava viaggiando in macchina con il marito 50enne, quando il veicolo per cause da accertare è finito fuori strada schiantandosi contro un albero. A seguito dell'urto la donna è deceduta sul colpo, mentre il marito è rimasto gravemente ferito. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale.