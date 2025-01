Auto contro albero nel Brindisino, morto 28enne

CEGLIE MESSAPICA, 01 GEN - Un 28enne è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 28, tra Francavilla Fontana e Ostuni, all'altezza di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. La vittima era alla guida di un'auto di cui avrebbe perso il controllo uscendo di strada per poi finire contro un albero. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ostuni e le forze dell'ordine.