Auto con un corpo nel fiume, era 30enne scomparso da venerdì

PADOVA, 30 OTT - Un'automobile con all'interno il corpo di un uomo è stata ripescata dai vigili del fuoco, poco prima delle ore 19:00, nelle acque del fiume Bacchiglione, a Bovolenta (Padova). Si tratterebbe di un trentenne del posto, Marco Breda, scomparso da venerdì scorso. I sommozzatori dei vigili del fuoco, dopo aver individuato un punto particolare per via di alcune correnti, hanno fastto un'immersione che ha dato esito positivo. Il corpo dell'uomo è stato recuperato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il riconoscimento. Le ricerche del trentenne da parte dei vigili del fuoco erano iniziate dopo la denuncia di scomparsa. E' stato impiegato il personale del distaccamento di Piove di Sacco (Padova), oltre ai sommozzatori di Venezia e Vicenza, il reparto volo con l'elicottero, il nucleo droni, un'imbarcazione dotata di ecoscandaglio. Tutte le operazioni sono state coordinate dall'unita di comando locale dove hanno operato gli operatori Tas (Topografia Applicata al Soccorso) che hanno pianificato le ricerche.