Autista bus aggredita vicino Roma, 2 denunciati

ROMA, 25 AGO - Una autista di un bus di linea è stata aggredita ieri da una passeggera a Lanuvio, vicino Roma. Sul posto i carabinieri. A quanto ricostruito, la lavoratrice è stata aggredita da una una donna, salita sul mezzo insieme a un uomo, a cui aveva chiesto il biglietto. La conducente di una linea Cotral è stata afferrata per il collo e le è stato danneggiato il cellulare. I militari hanno identificato poco dopo e denunciato i due. La donna è stata denunciata per violenza, resistenza, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Mentre l'uomo per aver violato un divieto di dimora nel comune di Lanuvio.