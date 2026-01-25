Australian Open, Sabalenka batte Mboko e vola ai quarti

(ANSA-AFP) - MELBOURNE, 25 GEN - La testa di serie numero uno Aryna Sabalenka ha infranto i sogni di vittoria agli Australian Open della grintosa teenager canadese Victoria Mboko, conquistando il suo 13° quarto di finale consecutivo del Grande Slam. La bielorussa, numero uno al mondo, ha dettato legge alla diciannovenne nel primo set, prima di incontrare resistenza nel secondo, vincendo per 6-1, 7-6 (7/1) alla Rod Laver Arena. Incontrerà un'altra teenager in rapida ascesa, l'americana Iva Jovic, o la kazaka Yulia Putintseva per un posto in semifinale. Sabalenka, due volte campionessa degli Australian Open, punta a raggiungere la sua quarta finale consecutiva a Melbourne e a vendicare la clamorosa sconfitta dell'anno scorso contro Madison Keys. Pur battendo Mboko, non si accontenterà di 24 errori gratuiti e di un vantaggio di 4-1 nel secondo set. La grintosa Mboko è arrivata a Melbourne dopo sei mesi di grandi successi, ma affrontare un'esperta numero uno al mondo sul campo centrale di uno Slam era un'impresa ardua. Sabalenka ha salvato due palle break nel suo game di apertura, prima di chiudere il match con un ace, mentre le due si studiavano a vicenda. Ma una volta presa la misura di Mboko, Sabalenka ha iniziato a imporsi, inanellando palle vincenti per poi ottenere un doppio break e vincere il primo set in 31 minuti. Mboko, con una pesante fasciatura alla gamba destra, ha subito un altro break, finendo sotto per 1-0 nel secondo set, mentre faticava a trovare soluzioni. Un doppio fallo della canadese ha regalato a Sabalenka un altro break, portandosi sul 4-1 e la partita sembrava ormai conclusa. Ma Mboko ha recuperato un break e poi ha salvato due match point, regalando un altro break e accendendo il pubblico. Si è arrivati ;;al tie-break, dove Sabalenka è una maestra e ha sprintato per aggiudicarsi la vittoria. Ha ora vinto 20 tie-break consecutivi nei tornei del Grande Slam, raggiungendo Novak Djokovic per il maggior numero di vittorie nell'era Open. (ANSA-AFP).