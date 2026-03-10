Australia manderà aerei e missili aria-aria nel Golfo

SYDNEY, 10 MAR - L'Australia dispiegherà in Medio Oriente un aereo da sorveglianza, missili aria-aria e personale di supporto dell'Australian Defence Force, rispondendo a una richiesta del presidente degli United Arab Emirates, Mohamed bin Zayed. Il primo ministro laburista Anthony Albanese lo ha definito "uno sforzo per aiutare a proteggere gli australiani nella regione sotto minaccia di attacco dall'Iran". E ha ribadito che l'Australia non adotta azioni offensive contro l'Iran e non dispiegherà truppe sul terreno in eventuali offensive condotte degli Stati Uniti e da Israele. Albanese ha riferito che l'assistenza dell'Australia è stata decisa dopo una richiesta del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed. Ha aggiunto che vi sono 24.000 australiani che vivono negli Emirati e ha caratterizzato l'assistenza del suo governo come aiuto a proteggere gli abitanti della regione, dopo che aree di Dubai sono state colpite da attacchi missilistici iraniani. I 27 aerei E7 Wedgetail forniranno capacità di ricognizione a lungo raggio. Saranno dispiegati inizialmente per quattro settimane in sostegno dell'autodifesa collettiva delle nazioni del Golfo. Seguirà una fornitura di missili terra-aria per proteggere lo spazio aereo. "Il mio governo mette in chiaro che non adottiamo azioni offensive contro l'Iran e che non dispiegheremo truppe australiane sul terreno in Iran. Continuiamo a prendere azioni di contingenza per tenere al sicuro gli australiani e per aiutare i viaggiatori a lasciare il Medio Oriente", ha aggiunto Albanese. (ANSA)