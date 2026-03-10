Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Australia manderà aerei e missili aria-aria nel Golfo

AA

SYDNEY, 10 MAR - L'Australia dispiegherà in Medio Oriente un aereo da sorveglianza, missili aria-aria e personale di supporto dell'Australian Defence Force, rispondendo a una richiesta del presidente degli United Arab Emirates, Mohamed bin Zayed. Il primo ministro laburista Anthony Albanese lo ha definito "uno sforzo per aiutare a proteggere gli australiani nella regione sotto minaccia di attacco dall'Iran". E ha ribadito che l'Australia non adotta azioni offensive contro l'Iran e non dispiegherà truppe sul terreno in eventuali offensive condotte degli Stati Uniti e da Israele. Albanese ha riferito che l'assistenza dell'Australia è stata decisa dopo una richiesta del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed. Ha aggiunto che vi sono 24.000 australiani che vivono negli Emirati e ha caratterizzato l'assistenza del suo governo come aiuto a proteggere gli abitanti della regione, dopo che aree di Dubai sono state colpite da attacchi missilistici iraniani. I 27 aerei E7 Wedgetail forniranno capacità di ricognizione a lungo raggio. Saranno dispiegati inizialmente per quattro settimane in sostegno dell'autodifesa collettiva delle nazioni del Golfo. Seguirà una fornitura di missili terra-aria per proteggere lo spazio aereo. "Il mio governo mette in chiaro che non adottiamo azioni offensive contro l'Iran e che non dispiegheremo truppe australiane sul terreno in Iran. Continuiamo a prendere azioni di contingenza per tenere al sicuro gli australiani e per aiutare i viaggiatori a lasciare il Medio Oriente", ha aggiunto Albanese. (ANSA)

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SYDNEY

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario