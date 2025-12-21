Giornale di Brescia
Australia, il premier ordina una riforma della polizia e dei servizi segreti

SYDNEY, 21 DIC - Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato oggi di aver ordinato una revisione della polizia e dei servizi segreti dopo l'attentato a Bondi Beach. Il governo esaminerà se dispongono dei poteri e delle strutture adeguati "per garantire la sicurezza degli australiani dopo il terribile attacco terroristico antisemita a Bondi Beach". In un post su X, Albanese ha poi ricordato che "stasera, a una settimana dall'attacco terroristico di Bondi, osserveremo un minuto di silenzio e accenderemo una candela per ricordare le vittime. Per la nostra comunità ebraica, il dolore è profondo. Per le persone in tutto il Paese, lo shock è ancora vivo. Incoraggio tutti gli australiani - ha aggiunto il premier - a unirsi a noi in onore delle vittime e a sostenere le famiglie in lutto. Insieme - ha concluso Albanese - combatteremo contro l'antisemitismo in ogni sua forma".

