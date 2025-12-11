Giornale di Brescia
Australia, diventa virale video paracadutista impigliato su ala aereo

L'autorità sulla sicurezza dei trasporti in Australia ha diffuso il video di un paracadutista rimasto sospeso nel vuoto dopo che il suo paracadute si era impigliato in un'ala dell'aereo, durante un volo di skydiving 140 km a sud di Cairns, nel nord del continente, il 20 settembre scorso. Il video, presto divenuto virale, mostra il paracadutista che si libera tagliando le corde del paracadute.

