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Auriane uccisa a La Salle, chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato

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AOSTA, 18 MAR - Ergastolo. É la pena chiesta per Sohaib Teima, il 24enne di Fermo accusato del femminicidio della sua ex fidanzata Auriane Laisne, di 22 anni, trovata morta il 5 aprile del 2024 all'interno dei ruderi della chiesetta di Equilivaz, sopra a La Salle, in Valle d'Aosta. La richiesta è stata avanzata dal pubblico ministero Manlio D'Ambrosi al termine di una requisitoria durata circa 2 ore. Il processo è poi stato aggiornato al 25 marzo, quando prenderà la parola la difesa, la sentenza è attesa per l'8 aprile.

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