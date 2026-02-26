Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Aumentano le iscrizioni all'università, orientamento fondamentale

AA

ROMA, 26 FEB - Una generazione che investe sempre di più nella formazione universitaria, che rivaluta positivamente il proprio percorso scolastico a distanza di tempo, ma che affronta il passaggio verso l'età adulta con un carico emotivo significativo. È questa l'immagine che emerge dal XXIII Convegno AlmaDiploma, che ha coinvolto circa 24.000 diplomati del 2025 per la rilevazione sul profilo e oltre 59.000 diplomati delle coorti 2024 e 2022 analizzati rispettivamente a uno e a tre anni dal titolo. I dati mostrano un aumento delle iscrizioni universitarie rispetto al periodo pre-pandemico, una buona soddisfazione complessiva per l'esperienza scolastica e un ruolo determinante dell'orientamento nel prevenire abbandoni e ripensamenti. Allo stesso tempo, emerge con forza la dimensione emotiva della scelta: l'ansia è lo stato d'animo più diffuso tra i giovani, anche se a prevalere, nel momento decisionale individuale, è la determinazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario