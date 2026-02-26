Aumentano le iscrizioni all'università, orientamento fondamentale

ROMA, 26 FEB - Una generazione che investe sempre di più nella formazione universitaria, che rivaluta positivamente il proprio percorso scolastico a distanza di tempo, ma che affronta il passaggio verso l'età adulta con un carico emotivo significativo. È questa l'immagine che emerge dal XXIII Convegno AlmaDiploma, che ha coinvolto circa 24.000 diplomati del 2025 per la rilevazione sul profilo e oltre 59.000 diplomati delle coorti 2024 e 2022 analizzati rispettivamente a uno e a tre anni dal titolo. I dati mostrano un aumento delle iscrizioni universitarie rispetto al periodo pre-pandemico, una buona soddisfazione complessiva per l'esperienza scolastica e un ruolo determinante dell'orientamento nel prevenire abbandoni e ripensamenti. Allo stesso tempo, emerge con forza la dimensione emotiva della scelta: l'ansia è lo stato d'animo più diffuso tra i giovani, anche se a prevalere, nel momento decisionale individuale, è la determinazione.