Aumentano i detenuti e le morti in carcere, in calo i suicidi

ROMA, 04 MAR - Aumentano i detenuti e le morti in carcere, in particolare quelle "per cause da accertare", calano invece i suicidi. E' quanto emerge dal Report sui decessi in carcere relativo al 2025 pubblicato sul suo sito dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà. La presenza media di persone detenute è passata da 53.758 unità nel 2021 a 62.841 nel 2025, registrando un incremento del 16,9%. I decessi sono saliti a 254 (erano 246 nel 2024), ma resta invariata la percentuale sulla popolazione carceraria (0,4%). Sono in aumento in particolare le morti di cui non è stata accertata ancora la causa, per la necessità di accertamenti medico-legali approfonditi o per l'eventuale pendenza di indagini giudiziarie, saliti da 15 del 2024 alle 50 dello scorso anno. In calo i suicidi, passati da 83 nel 2024 ai 76 dello scorso anno, e i decessi per cause naturali, scesi da 142 a 125.