Auguri di Leone a Mattarella, grato per servizio per pace

CITTÀ DEL VATICANO, 24 LUG - Leone XIV invia al presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella un telegramma in occasione del suo genetliaco ed assicura al capo dello Stato la propria preghiera "per l'alto compito che con spirito di abnegazione svolge a favore dell'unità della cara nazione italica". Lo riportano i media vaticani. Il Papa esprime anche "affetto e gratitudine per il suo esemplare ed instacabile servizio alla causa della pace e della concordia tra i popoli". Quindi, Leone XIV affida il presidente italiano "alla materna intercessione della Vergine Maria e dei santi patroni d'italia" e imparte la benedizione apostolica".