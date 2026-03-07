Giornale di Brescia
Attraversa i binari e viene travolto, muore 29enne in Brianza

DESIO, 07 MAR - Un giovane di 29 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno, oggi pomeriggio all'interno della stazione ferroviaria di Desio, in Brianza. L'incidente si è verificato intorno alle 16. La dinamica è ancora al vaglio ma l'ipotesi è che il giovane abbia cercato di attraversare i binari senza passare dal sottopasso, finendo investito da un convoglio Trenord. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La circolazione ferroviaria, anche per permettere i rilievi e gli interventi di Polizia Locale e Vigili del Fuoco, ha subito ripercussioni, sia sulla linea S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, con una sospensione tra Monza e Seregno, che su quella Locarno-Lugano-Chiasso-Milano Centrale.

DESIO

